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صحيفة تركية: المعارضة تتقدم سباق الانتخابات بإسطنبول والحكومة تحظر النتائج

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:43 ص
صحيفة تركية: المعارضة تتقدم سباق الانتخابات بإسطنبول والحكومة تحظر النتائج انتخابات تركيا
كتبت: إنجى مجدى
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أفادت صحيفة ديلى صباح، التركية، إنه بينما أعلن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، فأنه لا يزال هناك صناديق اقتراع لم يتم فرزها بعد، وسط توتر فى إسطنبول بشأن الفائز.

 

وأكدت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن مرشح حزب الشعب المعارض، أكرم إمام أوغلو، يتقدم السباق بنتيجة 4 مليون و159 ألف و650 صوتا، ذلك بحسب رئيس المجلس الأعلى للانتخابات.

 

وأفاد صحفيون أتراك على حساباتهم على تويتر، أنه بينما كان مرشح حزب الشعب متقدم بالفعل بفارق ضيق، خلال عمليات الفرز، أمس الأحد، فأن الوكالة الإخبارية الرسمية "الأناضول" قامت بوقف بث عمليات الفرز وتم فرض حظر على إعلان النتائج، ثم أشيعت أنباء عن تقدم مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه من حزب الشعب المعارض.

 


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