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شاهد..المبعوث الأمريكى لـ"إيران": طهران تخترق نظامنا المالى بطرق معقدة

الإثنين، 01 أبريل 2019 08:17 م
شاهد..المبعوث الأمريكى لـ"إيران": طهران تخترق نظامنا المالى بطرق معقدة برايان هوك المبعوث الأمريكى الخاص لملف إيران
كتب أيمن رمضان
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قال برايان هوك، المبعوث الأمريكى الخاص لملف إيران، إن واشنطن اكتشفت نظامًا معقدًا تستخدمه إيران لاختراق النظام المالي الأمريكى ،   للحصول على أموال لدعم وتمويل الحرس الثوري ووزارة الدفاع.

وأضاف " هوك"خلال لقاء خاص عبر قناة "الغد الأخبارية"، أن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق العقوبات ومضاعفة الضغوط على الاقتصاد الإيراني، مشيراً إلى أن هذه  الإدارة التى تحكم فى إيران الآن فرضت من 22 إلى 23 حزمة جديدة من العقوبات عليها فى فترة حكمها لإيران، لما لا يقل على 90 شركة ومنظمة، والعقوبات الأخيرة تتعلق بصناعة النقل البحري الإيرانية، مضيفًا أن الإيرانيون يستخدمون ناقلاتهم النفطية لشحن آلاتهم الحربية فى سوريا.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت فرضت حزمتين جديدتين من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى وتطويرها للصواريخ البالستية بالمخالفة للقوانين والاعراف الدولية فضلاً عن تمويلها للمنظمات الإرهابية التى تنشر الفوضى والخراب فى عدد من الدول العربية.


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