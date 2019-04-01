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سول: بيونج يانج وواشنطن عازمتان على مواصلة مفاوضات نزع السلاح النووى

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:27 م
سول: بيونج يانج وواشنطن عازمتان على مواصلة مفاوضات نزع السلاح النووى الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن
سول (أ ش أ)
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صرح الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عازمتان على مواصلة مفاوضات نزع السلاح النووى، على الرغم من انهيار آخر قمة بينهما فى هانوى.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الرئيس مون قوله - خلال اجتماع مع كبار مستشاريه فى المكتب الرئاسى - "عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية تواجه صعوبة مؤقتة بسبب الفشل فى التوصل إلى أى اتفاق فى القمة الكورية الشمالية - الأمريكية الثانية، لكن من الواضح أن الكوريتين والولايات المتحدة لا ترغبان فى العودة إلى الماضي. "

وحول زيارته إلى واشنطن التى ستبدأ 9 أبريل الجاري، قال "الرحلة المقبلة إلى الولايات المتحدة تأتى كنتيجة لجهود كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإحياء زخم الحوار فى وقت مبكر."

وأضاف " فى القمة المقبلة سأجرى مناقشات متعمقة مع الرئيس ترامب حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين من أجل إحراز مزيد من التقدم فى عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية التى ستشمل استئناف المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وتحسين العلاقات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة."

وكان الرئيس ترامب قد التقى بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون فى أواخر فبراير، لكن القمة الثانية بينهما انتهت فجأة بدون التوصل إلى أى اتفاق نووي.

وذكر الرئيس مون "عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية هى رحلة مشتركة بين الكوريتين والولايات المتحدة، إلا أنها ليست أمرا سهلا، لأنها طريق لم يتم السير عليه بنجاح على مدار السبعين عاما الماضية، وسيكون غريبا إلى حد ما إذا لم نواجه أية مطبات وصعوبات."

 


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