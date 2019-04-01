سفير مصر بالأردن: العلاقات بين القاهرة وعمان فى أفضل حالاتها

عمان (أ ش أ)

أكد السفير المصرى لدى الأردن، شريف كامل، أن العلاقات بين القاهرة وعمان، فى أفضل أحوالها وتحديدا على مستوى قيادتى البلدين، مشيرا إلى أهمية القمة الثلاثية التى عقدت مؤخرا فى القاهرة .

وأشاد السفير - خلال لقائه لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - المصرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين، بالدور الذى يضطلع به مجلس النواب الأردنى واللجنة لتعزيز العلاقات بين البلدين .

من جانبه، أكد رئيس اللجنة، النائب نواف الزيود، أهمية العلاقات التاريخية المتجذرة التى تربط بين البلدين، والتى أرسى دعائمها قيادتا البلدين، منوها بسعى اللجنة خلال لقاءاتها الدورية بالسفير المصرى إلى تعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات.

وأضاف أن اللجنة تثمن أعمال القمة الثلاثية التى عقدت مؤخرا بالقاهرة، وأهميتها فى تعزيز العمل العربى المشترك وتطويره وتعزيز التبادل التجارى والاقتصادى بين الدول الثلاث - مصر والأردن والعراق -، لافتا إلى موقف العاهل الأردنى تجاه القضية الفلسطينية وجهوده المثمرة فى إعادة الزخم اليها.

وأوضح أن اللجنة قامت أواخر العام الماضى بزيارة مصر، حيث التقت خلالها عددا من المسؤولين، وجرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمها : ضرورة تسهيل الإجراءات على الحدود المصرية، وتخفيض رسوم التصدير للأردن، مما يعزز فرص أفضل لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وزيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الأردنيين للدراسة بمصر، وتخفيض معدلات القبول للدراسات العليا للأردنيين، وتفعيل خط الغاز المصرى بين البلدين، وإعفاء رسوم الشحن للشاحنات القادمة من مصر إلى الأردن.