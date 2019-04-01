video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر بالأردن: العلاقات بين القاهرة وعمان فى أفضل حالاتها

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:02 م
سفير مصر بالأردن: العلاقات بين القاهرة وعمان فى أفضل حالاتها وزير الخارجية سامح شكرى
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد السفير المصرى لدى الأردن، شريف كامل، أن العلاقات بين القاهرة  وعمان، فى أفضل أحوالها وتحديدا على مستوى قيادتى البلدين، مشيرا إلى أهمية القمة الثلاثية التى عقدت مؤخرا فى القاهرة .

وأشاد السفير - خلال لقائه لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - المصرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين، بالدور الذى يضطلع به مجلس النواب الأردنى واللجنة لتعزيز العلاقات بين البلدين .

من جانبه، أكد رئيس اللجنة، النائب نواف الزيود، أهمية العلاقات التاريخية المتجذرة التى تربط بين البلدين، والتى أرسى دعائمها قيادتا البلدين، منوها بسعى اللجنة خلال لقاءاتها الدورية بالسفير المصرى إلى تعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات.

وأضاف أن اللجنة تثمن أعمال القمة الثلاثية التى عقدت مؤخرا بالقاهرة، وأهميتها فى تعزيز العمل العربى المشترك وتطويره وتعزيز التبادل التجارى والاقتصادى بين الدول الثلاث - مصر والأردن والعراق -، لافتا إلى موقف العاهل الأردنى تجاه القضية الفلسطينية وجهوده المثمرة فى إعادة الزخم اليها.

وأوضح أن اللجنة قامت أواخر العام الماضى بزيارة مصر، حيث التقت خلالها عددا من المسؤولين، وجرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمها : ضرورة تسهيل الإجراءات على الحدود المصرية، وتخفيض رسوم التصدير للأردن، مما يعزز فرص أفضل لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وزيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الأردنيين للدراسة بمصر، وتخفيض معدلات القبول للدراسات العليا للأردنيين، وتفعيل خط الغاز المصرى بين البلدين، وإعفاء رسوم الشحن للشاحنات القادمة من مصر إلى الأردن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر بالأردن: التبادل التجارى بين البلدين لا يعكس الإمكانيات المتوفرة

سفير مصر بالأردن: مشاركة مصر فى معرض عمان للكتاب تدعم العلاقات بين البلدين

مصر

الاردن

سفير مصر بالاردن

العلاقات المصريه الاردنيه




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة