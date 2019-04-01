سفر وعودة 1329 مصريا وليبيا و 355 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1329 مصريا وليبيا و 355 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 946 إلى الجانب الليبي، بينهم 341مصريا و605 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 383 بينهم 306 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 77 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 189 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 166 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.