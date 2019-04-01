ركبت سيارة بالخطأ فقتلت.. قصة قتل بشعة لفتاة أمريكية؟

كتب هيثم سلامة

عثر الشرطة الأمريكية على فتاة مقتولة طالبة بجامعة ساوث كارولينا، بولاية نيو جيرسى فى أمريكا، بعد يوم من الإبلاغ عن اختفائها لمدة يوم، حيث ركبت سيارة عن طريق الخطأ، كانت قد طلبتها عبر الهاتف.

يعتقد المحققون أن الضحية سامانثا جوزيفسون، البالغة من العمر 21 عاما، كانت تنظر سيارة طلبتها عن طريق الهاتف فى حوالى الساعة 2 من صباح يوم الجمعة الماضية، وأنها ركبت سيارة سوداء آخرى عن طريق الخطأ.

وجهت الاتهامات إلى قائد السيارة المشبه به الأول رولاند بالقتل والخطف، حيث عثر على جثتها بواسطة الصيادين فى إحدى المناطق الحجرية فى مقاطعة كلاريندون، وإنها منطقة معروفة للمشتبه به وفقا للتحقيقات، ليتم القبض بعدها على الشاب فى إحدى الدوريات، حيث قام بمقاومة الشرطة ومحاولة الهروب، لكن سرعان ما القبض عليه.

وعثرت الشرطة داخل السيارة على دم الضحية وهاتفها الخلوى، ومناديل ومبيد حشرات، فى محاولة لإخفاء معالم الجريمة.