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رئيس جامعة عين شمس: البحث العلمى لم يصبح رفاهية وهدفنا إعداد خريج مبدع مبتكر

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:06 م
رئيس جامعة عين شمس: البحث العلمى لم يصبح رفاهية وهدفنا إعداد خريج مبدع مبتكر الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب – تصوير أشرف فوزى
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أكد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، على أن البحث العلمى لم يصبح رفاهية بل أصبح مقياس لمدى تقدم الدول وأداه من أدوات دعم الاقتصاد الوطنى.

 

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال المؤتمر العلمى الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الإبداع والابتكار والصناعة"، أن الجامعة تحرص على ربط المناهج بسوق العمل وإعداد خريج مبدع مبتكر قادر على المنافسة عالميا، مؤكدا أن الجامعة حققت تقدما ملحوظا فى التصنيفات العالمية.

 

ويشهد فعاليات المؤتمر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والمهندس هانى عازر العالم المصرى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق،  والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات سابقا، والدكتور محمد غنيم رئيس مركز الكلى بجامعة المنصورة ووزراء سابقين وقيادات جامعة عين شمس.

 

ويأتى المؤتمر برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس،  وإشراف الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف للمؤتمر بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو الأمير نايف بن ثنيان آل سعود.

 

ويشارك بالمؤتمر باحثون من عدة دول هى: السعودية-الصين- المانيا-روسيا، كما يشارك بالمؤتمر 5 هيئات أجنبية هى: هيئة المنح الألمانية DAAD، فولبرايت الأمريكية، إيراسموس المركز الثقافى البريطانى والمركز الثقافى الروسي.

 


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عين شمس

هانى عازر

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