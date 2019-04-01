رئيس الوزراء اليونانى يناقش انتخابات أوروبا مع مسئول بالمفوضية الأوروبية

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التقى رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس، اليوم الاثنين، مع النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية ومرشح الاشتراكيين لمنصب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس.

ونقلت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية عن تسيبراس قوله - فى أعقاب الاجتماع - إنه يعتقد أن انتخابات البرلمان الأوروبى المقرر عقدها الشهر المقبل، قد تكون الأكثر أهمية بالنسبة لمستقبل أوروبا.

وأعرب تسيبراس عن تمنياته بالحظ السعيد لتيمرمانس، وقال "إن صعود اليمين المتطرف يشكل عقبات أمام مستقبلنا المشترك"، معربا عن قلقه إزاء التصاعد الأخير فى استخدام الخطاب القومى والعنصرى.

وقال رئيس الوزراء اليونانى "علينا أن نثبت أن القوى المتعلقة بمناهضة النظامية هى فى الواقع أكثر نظامية من النظامية"، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى لأوروبا هى الاعتراف بالمشكلة واعتبارها أولوية لإنشاء جبهة ضد الخطاب القومى والعنصرى، وألقى باللوم فى صعود اليمين المتطرف فى أوروبا على السياسات النيوليبرالية.

من جانبه، أعرب تيمرمانس عن دعمه الأوروبى لإنهاء التقشف فى اليونان وزيادة فى الاستثمارات جنبا إلى جنب مع نظام ضريبي أكثر عدلا.