رئيس الأعيان الأردنى: مصر والسعودية لهم دور محورى فى الاستقرار والأمن العربى

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أكد رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل بن عاكف الفايز، اليوم الإثنين، أهمية الدور المحورى للسعودية فى الاستقرار والأمن العربى إلى جانب جمهورية مصر العربية.

ونوه الفايز - خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودى عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ فى الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/ - بمواقف السعودية الداعمة لبلاده لتجاوز أزمته الاقتصادية والوفاء بما التزمت به فى القمم العربية، مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين، مشيرا إلى امتداد هذه العلاقات التاريخية منذ عهد الملك عبدالعزيز والملك عبدالله الأول بن الحسين.



من جانبه، أكد آل الشيخ عمق العلاقة الأخوية التى تجمع السعودية والأردن تحت قيادتى البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجًا يقتدى فى العلاقات العربية والتضامن الأخوي.



وأوضح رئيس مجلس الشورى السعودى أن زيارة الفايز تأتى استكمالاً للجهود المتواصلة للتعاون وتطوير العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات، خاصة تنسيق مواقف المجلسين حيال مختلف القضايا العربية والقضايا التى تطرح فى المحافل البرلمانية، وتبادل الزيارات واللقاءات الثنائية بين المجلسين.



وعقب ذلك، وقع الجانبان مذكرة تعاون بين مجلس الشورى السعودى ومجلس الأعيان الأردني، تهدف إلى تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة بين الطرفين، لتعزيز التعاون واقتراح آليات وخطط لتفعيل التفاهم المشترك بينهما على المستوى الإقليمى والدولى والعمل على التنسيق بين وفدى المجلس فى المحافل الدولية والإقليمية.