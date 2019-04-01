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دواوين الوزارات..التضامن: إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية غدا

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات..التضامن: إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية غدا على المصيلحى وزير التموين
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

التضامن: إجراء القرعة الالكترونية لحج الجمعيات الأهلية غدًا

 

وزارة التموين:

وزير التموين: "الرئيس يتابع ملف السلع ولو السعر ارتفع نصف جنيه بيسألنى"

وزير التموين: صرف السلع للمواليد الجديدة على البطاقات التموينية أول يوليو

وزير التموين: افتتاح 200 فرع لمعرض أهلا رمضان وتخفيضات 20% كحد أدنى

 

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تخفف مناهج "الابتدائية والإعدادية" للعام الدراسى الحالى

التعليم: دخول 200 ألف طالب على منصة الامتحان الإلكترونى فى أول ساعة

 

وزارة الصحة:

الصحة: الانتهاء من فحص 46.1 مليون مواطن بحملة "100 مليون صحة" منذ انطلاقها

وزارة الصحة تكشف طرق حماية السيدات من سرطان الثدى

 

وزارة الزراعة:

الزراعة: بدء الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل من الواحات

"الزراعة" تحدد 10 إجراءات لحماية النخيل من السوسة ونجاح عملية التلقيح

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: صرف 113 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 10 عمال بالأردن

 

وزارة الأوقاف:

الأوقاف: 50 مليون جنيه الدفعة الثانية لمشروع سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية

وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن المسئولية وفضائل شعبان

 

 

 

 

 

 

 


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