درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 1/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 13 19

طنطا 12 18

دمنهور 11 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 12 18

مطروح 10 17

السلوم 11 18

سيوة 09 21

بورسعيد 13 17

دمياط 12 18

الزقازيق 12 18

الإسماعيلية 11 20

السويس 12 19

العريش 11 18

رفح 12 18

رأس سدر 14 21

نخل 09 19

نويبع 17 21

طابا 12 18

كاترين 05 08

الطور 15 22

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 17 26

مرسى علم 16 23

الفيوم 12 19

بني سويف 12 20

المنيا 10 21

أسيوط 12 21

سوهاج 12 22

قنا 12 22

الأقصر 12 23

أسوان 13 23

أبوسمبل 14 24

الوادي الجديد 10 23

شلاتين 19 25

أبو رماد 19 25

رأس حدربة 18 23

حلايب 18 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 30

المدينة 13 27

الرياض 17 28

المنامة 20 28

أبوظبى 24 36

الدوحة 22 28

الكويت 16 26

دمشق 05 15

بيروت 13 17

عمان 05 11

القدس 07 11

غزة 13 17

بغداد 11 20

مسقط 25 31

صنعاء 11 27

الخرطوم 18 34

طرابلس 13 20

تونس 10 16

الجزائر 10 16

الرباط 10 19

نواكشوط 17 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 12

اسطنبول 06 12

إسلام آباد 15 30

نيودلهي 18 34

جاكرتا 24 32

بكين 03 16

كوالالمبور 24 32

طوكيو 04 12

أثينا 09 18

روما 08 20

باريس 08 19

مدريد 07 17

برلين 01 10

لندن 05 11

مونتريال -03 02

موسكو -03 06

نيويورك 02 08

واشنطن 02 11