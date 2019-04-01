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دراسة: 3.3 مليون أسرة تعيش فى منازل مستأجرة.. والقاهرة الأولى

الإثنين، 01 أبريل 2019 08:00 ص
دراسة: 3.3 مليون أسرة تعيش فى منازل مستأجرة.. والقاهرة الأولى عقارات - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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كشفت دراسة صادرة، عن أحد المراكز البحثية، أن هناك نحو 3.3 مليون أسرة تعيش فى منازل مستأجرة، وهى تمثل 14% من مجموع الأسر، حيث يمتلك الباقى مساكنهم.

وأكدت الدراسة، أن الإيجارات تشمل أربعة أشكال من الحيازة التى حددها التعداد باعتبارها غير مالكة، الإيجار القديم، وهو أكبر شكل من أشكال الإيجار، حيث يأوى 1.6 مليون أسرة، والإيجار الجديد، ويأتى فى المرتبة الثانية ويأوى 1.5مليون أسرة، ونظام الميزة العينية، والذى أوى 0.6% من الأسر، ثم الإيجار المفروش، وهو الأقل شعبية، حيث يأوى 0.1% فقط من الأسر.

من ناحية أخرى، لم يتضمن تعداد المساكن المملوكة سوى شكلين من أشكال الحيازة: الملك التمليك (من خلال البناء أو الشراء أو الوراثة) وتسكن بها 17.8مليون أسرة تمثل 76% من جميع الأسر، وهو الشكل الأكبر من الحيازة، ثم الهبة (عادة من الآباء إلى أولادهم)، والتى يسكن بها 10% من الأسر.

وأوضحت الدراسة، أن هناك عددا من المحافظات الحضرية والصحراوية فى المراكز العشرة الأولى، حيث تراوحت الأسر المستأجرة بين 39٪ فى محافظة القاهرة (أعلى نسبة)، إلى 13% فى محافظة مطروح الصحراوية، وشملت العشر محافظات الأوائل المحافظتين الأخريين لإقليم القاهرة الكبرى: الجيزة والقليوبية، إلى جانب الإسكندرية، ثانى أكبر مدينة فى مصر، ومدن قناة السويس الثلاث (بور سعيد والإسماعيلية والسويس)، كما كشفت وجود المحافظات الصحراوية السياحية مثل: البحر الأحمر وجنوب سيناء فى المرتبة الثانية والثالثة بنسبة 38٪ و32٪ من الأسر المستأجرة على التوالى.

وأوضحت الدراسة أن محافظة القاهرة، سجلت أعلى نسبة من الأسر التى تعيش فى إيجار قديم (25.8%)، فى حين سجلت شمال سيناء أقل نسبة (0.8%).

وسجلت محافظة البحر الأحمر أعلى نسبة إيجار جديد، حيث يستخدمه ما يقرب من ثلث الأسر هناك، بينما كانت أدنى نسبة فى محافظة المنيا فى صعيد مصر، حيث تستخدمه أقل من 3% من الأسر هناك.

على الرغم من أن المعدل القومى للإيجار المفروش كان أقل من نصف فى المئة، فإن ما يقرب من 7% من الأسر فى جنوب سيناء تستخدمه (وتتجمع على الأرجح فى منتجع شرم الشيخ)، فى مقابل صفر من الأسر فى سوهاج. أما بالنسبة إلى الميزة العينية فقد سجلت مطروح أعلى نسبها بحوالى 4%، وسجلت سوهاج مرة أخرى أقلها بنسبة 0.2%.

بخصوص الوحدات المملوكة، فقد سجلت شمال سيناء أعلى نسبة من الأسر التى تملك منزلها (98%)، بينما جاءت تلك النسبة فى البحر الأحمر بنحو النصف فقط من عدد الأسر، وشهدت الفيوم أعلى نسبة للمنازل الموهوبة (16.4%)، فى حين سجلت بورسعيد أقلها (1.3%).


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