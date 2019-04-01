خلى بالك.. امتناعك عن تقدم بيانات السيارة يكلفك الكثير.. تعرف على العقوبة

كتب عبد الرحمن سيد

يضم قانون المرور الجديد، العديد من المواد الرادعة لعدة مخالفات يندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها إقرار عقوبة مالية وحبس للمخالف للقواعد، ومنها :

- منع بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها

أقرت المادة 79 تلك المخالفة ضمن مخالفات الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات

-إيقاف مركبات النقل الثقيل فى غير الأماكن المُصرح بها

تندرج مخالفة الوقوف على الطرق أو إيقاف المركبات فى المناطق السكنية ضمن الشريحة الثالثة وفق قانون المرور الجديد ويخصم لمرتكبها 3 نقاط، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 أو بإحدى العقوبتين.

-استعمال أجهزة التنبيه بصورة مزعجة أو فى الأماكن المحظور استعمالها بها

أقرت المادة 77 من القانون فى الشريحة الثانية بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه