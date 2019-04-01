video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خلى بالك.. امتناعك عن تقدم بيانات السيارة يكلفك الكثير.. تعرف على العقوبة

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:00 ص
خلى بالك.. امتناعك عن تقدم بيانات السيارة يكلفك الكثير.. تعرف على العقوبة الحالة المرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

يضم قانون المرور الجديد، العديد من المواد الرادعة لعدة مخالفات يندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها إقرار عقوبة مالية وحبس للمخالف للقواعد، ومنها :

 

- منع بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها

أقرت المادة 79 تلك المخالفة ضمن مخالفات الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات

 

-إيقاف مركبات النقل الثقيل فى غير الأماكن المُصرح بها

 

تندرج مخالفة الوقوف على الطرق أو إيقاف المركبات فى المناطق السكنية ضمن الشريحة الثالثة وفق قانون المرور الجديد ويخصم لمرتكبها 3 نقاط، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 أو بإحدى العقوبتين.

 

-استعمال أجهزة التنبيه بصورة مزعجة أو فى الأماكن المحظور استعمالها بها

 

أقرت المادة 77 من القانون فى الشريحة الثانية بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق بمدينة السلام

اخبار الحوادث

اخبار المرور

قانون المرور الجديد

مخالفات مرورية

ارتكاب المخالفات

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة