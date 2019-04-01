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الإثنين، 01 أبريل 2019 01:04 ص
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حالة الطقس اليوم الإثنين 1/4/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 1/4/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود 8-10 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم في عموم المناطق، مع تشكل الضباب الكثيف فوق الجبال، ويستمر هطول الامطار بمشيئة الله في بعض المناطق "خاصة الشمالية " وبحدة متفاوتة، تمتد أحياناً للمنطقة الوسطى، كما وتهب رياح جنوبية غربية نشطة السرعة في مختلفة المناطق خاصة في المنطقة الجنوبية تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة، الرياح : جنوبية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 21 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً بشكل لافت في عموم المناطق، ويكون الطقس غائم في مختلف المناطق، مع تشكل الضباب الكثيف فوق الجبال، وتهطل زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار بمشيئة الله في مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة،تنشط بشكل لافت خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحي تكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحياناً فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.


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