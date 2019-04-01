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جهاز الشروق يطالب أصحاب الأراضى بإزالة الأسوار الشجرية التى تم زراعتها

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:36 ص
جهاز الشروق يطالب أصحاب الأراضى بإزالة الأسوار الشجرية التى تم زراعتها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب- أحمد حسن
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وجه المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، دعوة لأصحاب قطع الأراضى، الذين قاموا بزراعة أسوار شجرية بالمسطحات الخضراء، وأدت إلى حجب الرؤية عن المارة، بسرعة إزالتها، وفى حالة عدم الاستجابة، سيقوم جهاز المدينة بتنفيذ الإزالة على نفقة صاحب القطعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الغيطى، أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على المظهر الجمالى للمسطحات الخضراء، وتنفيذ التوصيات الخاصة بالدواعى الأمنية، موضحا، أنه لوحظ قيام بعض أصحاب قطع الأراضى، بزراعة أسوار شجرية بالمسطحات الخضراء، تحجب الرؤية عن المارة.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، على ضرورة الالتزام بما يلى: (عدم إقامة أسوار شجرية مرتفعة وأبواب وبرجولات بالمسطحات الخضراء - عدم زيادة ارتفاع السور الشجرى عن 50 سم مع عمل فتحات للمواطنين حيث إنها منفعة عامة للجميع - الالتزام بحرم الرصيف طبقاً للمخطط المعتمد حيث إنه مخصص للمشاة والمرافق العامة - عدم وجود إى إنشاءات على رصيف المشاة مثل التندات والبرجولات وغيرهما وحال حدوث ذلك سيتم إزالتها على الفور).

 

 

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