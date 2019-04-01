جامعة عين شمس تمنح أحمد عكاشة الدكتوراه الفخرية وتكرم الحاصلين على جوائز الدولة

كتب محمود راغب

شهد المؤتمر العلمى الثامن الذى تنظمه جامعة شمس، بعنوان "الابداع..الابتكار..الصناعة"، منح الدكتوراه الفخرية للدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس.

وعرض المؤتمر فيلما وثائقيا عن مسيرة الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، وتكريم أساتذة الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية.

ويشهد فعاليات المؤتمر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، والمهندس هانى عازر العالم المصرى، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، واللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى ، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات سابقا، والدكتور محمد غنيم رئيس مركز الكلى بجامعة المنصورة ووزراء سابقين وقيادات جامعة عين شمس .

ويأتى المؤتمر برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف للمؤتمر بوفد رفيع المستوي برئاسة سمو الأمير نايف بن ثنيان آل سعود.

ويشارك بالمؤتمر باحثون من عدة دول هى: السعودية-الصين- المانيا-روسيا، كما يشارك بالمؤتمر 5 هيئات أجنبية هى: هيئة المنح الألمانية DAAD، فولبرايت الأمريكية، إيراسموس المركز الثقافى البريطاني والمركز الثقافى الروسي.