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الإثنين، 01 أبريل 2019 10:39 م
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تنفيذ 1269 حكما متنوعا وضبط 99 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:11 م
تنفيذ 1269 حكما متنوعا وضبط 99 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1269 حكمًا متنوعًا منها 877 حكمًا جزئيا و47 حكما مستأنفا و289 حكم غرامات، و51 حكم مخالفات و5 هاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 9100 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليهم.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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