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تقرير: روسيا تتجاوز أمريكا فى صادرات الغاز الطبيعى المسال لأوروبا وآسيا

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:07 ص
تقرير: روسيا تتجاوز أمريكا فى صادرات الغاز الطبيعى المسال لأوروبا وآسيا بوتين
موسكو (أ ش أ)
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كشف تقرير صادر عن المجموعة الدولية لمستوردى الغاز الطبيعى المسال اليوم الاثنين، أن روسيا تقدمت فى عام 2018 على الولايات المتحدة من حيث حجم واردات الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا و آسيا.

وذكر التقرير الذى أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن صافى صادرات الغاز الطبيعى المسال الروسى إلى أوروبا فى عام 2018 بلغ 4.43 مليون طن، فى حين بلغت صادرات الولايات المتحدة فقط 2.7 مليون طن للسوق الأوروبية. مشيرا إلى أن قطر (16.42 مليون طن) والجزائر (9.29 مليون طن) ونيجيريا (9.07 مليون طن) كانوا أكبر موردى الغاز الطبيعى المسال للسوق الأوروبية.

وفى عام 2018، استوردت أوروبا ما مجموعه 48.91 مليون طن من الغاز الطبيعى المسال، أى بنسبة زيادة 6.4 بالمئة مقارنة بعام 2017. وتعود النسبة الكبيرة من هذه الزيادة على بلجيكا وهولندا وبولندا وفنلندا ومالطا وتركيا، وعلى العكس من ذلك، قلصت ليتوانيا واليونان والسويد وإسبانيا، مشتريات الغاز الطبيعى المسال، وفقا للتقرير.

وفى ختام عام 2018، كانت روسيا متقدمة على الولايات المتحدة فى سوق الغاز الطبيعى المسال الأكثر جاذبية فى آسيا، حيث بلغت صادرات الغاز الطبيعى المسال الروسى إلى السوق الآسيوية خلال العام الماضى 12.86 مليون طن، فى حين بلغت الصادرات الأمريكية - 10.73 مليون طن. واحتلت أستراليا المركز الأول فى هذا السوق (66.54 مليون طن)، وقطر الثانى (56.78 مليون طن) واحتلت ماليزيا المركز الثالث (24.66 مليون طن).

وفى المجموع، ارتفع إجمالى حجم واردات الغاز الطبيعى المسال فى العالم فى عام 2018 بنسبة 8.3 بالمئة - ليصل إلى 313.8 مليون طن. وفى الوقت نفسه، قامت 20 دولة بتصدير الغاز الطبيعى المسال، و 42 دولة باستيراده، ووقعت النسبة الأكبر لنمو الغاز الطبيعى المسال على الإنتاج الجديد فى أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك فى روسيا، حيث تم إطلاق مشروع مشترك لشركة "نوفاتيك" وشركائها الأجانب - " يمال للغاز الطبيعى المسال" ( "يامال أس بى جي").

 

 


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