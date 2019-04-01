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تقرير الصفة التشريحية يكشف تفاصيل مقتل شاب بسبب 300 جنيه فى البدرشين

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:00 ص
تقرير الصفة التشريحية يكشف تفاصيل مقتل شاب بسبب 300 جنيه فى البدرشين جثه_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تنتظر النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب للكشف عن التفاصيل الدقيقة لأسباب مقتله على يد صديقه بعد تشاجرهما نتيجة الخلاف على 300 جنيه فى البدرشين.

 

بدأت القضية بتلقى رجال المباحث بلاغا بمقتل "إسلام.ط" 18 سنة سائق توك توك، وتبين للعقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، أن خلافات على 300 جنيه بين المتهم والمجنى عليه أدت لنشوب مشاجرة بينهما، اعتدى فيها الجانى على الضحية بسلاح أبيض "كتر".

 

حرر الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، ومعاونيه النقيبان أحمد فايز وأحمد عبد الصمد، محضرا بالواقعة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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