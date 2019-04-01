تقرير الصفة التشريحية يكشف تفاصيل مقتل شاب بسبب 300 جنيه فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

تنتظر النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب للكشف عن التفاصيل الدقيقة لأسباب مقتله على يد صديقه بعد تشاجرهما نتيجة الخلاف على 300 جنيه فى البدرشين.

بدأت القضية بتلقى رجال المباحث بلاغا بمقتل "إسلام.ط" 18 سنة سائق توك توك، وتبين للعقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، أن خلافات على 300 جنيه بين المتهم والمجنى عليه أدت لنشوب مشاجرة بينهما، اعتدى فيها الجانى على الضحية بسلاح أبيض "كتر".

حرر الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، ومعاونيه النقيبان أحمد فايز وأحمد عبد الصمد، محضرا بالواقعة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.