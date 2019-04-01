تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر مارس

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر مارس، بإجمالى قيمة تداول بلغت 9.214 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 22%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.677 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.8%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.938 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.144 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.839 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.747 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.2%، فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.501 مليار جنيه بنسبة 3.6%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.392 مليار جنيه بنسبة 3.3%.

وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.258 مليار جنيه، و 974 مليون جنيه، بنسبة 3%، 2.3% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.