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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:56 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب - هانى الحوتى
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تراجع مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% خاسرا عدد 23.710 نقطة ليصل إلى مستوى 5594.01 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% خاسرا عدد 25.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5961.31 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.33% خاسرا عدد 15.820 نقطة ليصل إلى مستوى 4901.45 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 79 مليون سهم بقيمة 22.2 مليون دينار كويتى عبر 3154 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.33%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.60%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04% ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.
 
وجاء سهم "السورية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 14.17%، تليه كفيك بنسبة 11.83%، ثم عربى قابضة بنسبة 5.70%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.33% ثم الرابطة بنسبة 9.06%، ثم إيفا فنادق بنسبة 7.94%.
 
 
 

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