تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

كتب - هانى الحوتى

تراجع مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% خاسرا عدد 23.710 نقطة ليصل إلى مستوى 5594.01 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% خاسرا عدد 25.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5961.31 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.33% خاسرا عدد 15.820 نقطة ليصل إلى مستوى 4901.45 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 79 مليون سهم بقيمة 22.2 مليون دينار كويتى عبر 3154 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.33%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.60%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04% ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.

وجاء سهم "السورية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 14.17%، تليه كفيك بنسبة 11.83%، ثم عربى قابضة بنسبة 5.70%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.33% ثم الرابطة بنسبة 9.06%، ثم إيفا فنادق بنسبة 7.94%.