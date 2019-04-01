تداول 338 شاحنة بضائع و31 سيارة واردات و67 شاحنة‎ بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (13) سفينة، وتم تداول (338) شاحنة بضائع و(31) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (67) شاحنة و(3) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (271) شاحنة بضائع و(28) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا مغادرة خمس سفن وهىBreslin ، القاهرة، الحرية 2، نما إكسبريس، بوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة Antikya .Mكما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج، بينما تغادر السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج.