video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 988 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:55 م
تحرير 988 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حمله مروريه-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة  ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

أسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 988 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 457 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و34 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و31 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 7 سيارات و64 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و20 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير  13 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و17 مخالفة بيئة و105 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 16 مخالفة خط السير و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و13 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 16 رخصة للسير يسار الطريق.

وتمكنت الحملة من ضبط وحجز 13 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و25 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و22 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  3سيارات متروكة و18 مخالفة إزالة فاميه وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و25 مخالفة مواقف عشوائية و10 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير30 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى و هيروين فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة