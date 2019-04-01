تحرير 988 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

أسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 988 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 457 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و34 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و31 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 7 سيارات و64 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و20 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 13 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و17 مخالفة بيئة و105 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 16 مخالفة خط السير و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و13 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 16 رخصة للسير يسار الطريق.

وتمكنت الحملة من ضبط وحجز 13 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و25 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و22 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3سيارات متروكة و18 مخالفة إزالة فاميه وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و25 مخالفة مواقف عشوائية و10 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير30 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.