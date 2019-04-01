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تأييد إعدام 3 متهمين بـ"اغتيال وائل طاحون" وتخفيف عقوبة الرابع للمؤبد

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:25 م
تأييد إعدام 3 متهمين بـ"اغتيال وائل طاحون" وتخفيف عقوبة الرابع للمؤبد محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أيدت المحكمة العسكرية العليا إعدام 3 متهمين فى القضية 288 لسنة 2015 عسكرية، والمعروفة إعلاميا باغتيال العقيد وائل طاحون، بعدما رفضت الطعون المقدمة منهم على الحكم الصادر ضدهم فى القضية، وقررت قبول الطعن المقدم من المتهم الرابع محمود سعيد وقضت بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد. كما أيدت الحكم السابق بالسجن المؤبد على باقى المتهمين المحبوسين.
 
يشار إلى أن محكمة الجنايات العسكرية، قد قضت بإعدام 8 متهمين، 4 منهم غيابيا، وبالأشغال الشاقة المؤبدة على 16 متهما، أبرزهم يوسف القرضاوى، وبالبراءة وعدم اختصاص لباقى المتهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عضو مكتب الإرشاد المتوفى محمد كمال.
 
كانت النيابة العسكرية قد نسبت للقرضاوى وعبدالرحمن البر مفتى الجماعة ومحمود غزلان ومحمد طه وهدان ومحمد سعد عليوة و49 آخرين فى القضية رقم 288 لسنة 2015 عسكرية، اتهامات باغتيال العقيد وائل طاحون بالمطرية، وتأسيس لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.
 
وكشفت التحقيقات أن قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان نسقوا مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، بتأسيسهم ما يسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد، قائم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها.
 
 ووجهت النيابة للمتهمين أنهم أسسوا لجانا عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتالوا العقيد وائل طاحون، فى إبريل الماضى، وأتلفوا ممتلكات عامة.

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اغتيال وائل طاحون

وائل طاحون

احكام بالاعدام




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