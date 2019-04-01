تأجيل محاكمة مديرة التنظيم بحى شرق مدينة نصر لجلسة 5 مايو

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر جلسة محاكمة مدير التنظيم بحى شرق مدينة نصر، بتهمة تلقى رشوة من صاحب عقار، لجلسة 5 مايو القادم للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، وسكرتارية ممدوح محمد.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المهندسة "م.ج."، مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر، متلبسة بتقاضى 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار.

وأشارت التحريات إلى أن قيمة الرشوة مقابل توقيع مديرة التنظيم على شهادة المطابقة الخاصة بعقار في نطاق الحي.