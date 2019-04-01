بوتين يشدد العقوبات على العصابات الإجرامية في بلاده

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وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونا يشدد بشكل صارم المسئولية الجنائية على زعماء العصابات والمجموعات الإجرامية فى روسيا.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية أن القانون ستتم فيه معاقبة المدانين بتهمة إنشاء أو قيادة عصابة إجرامية بالسجن لمدة تتراوح ما بين 12 و20 عامًا وغرامة تصل إلى 5 ملايين روبل (حوالى 75 ألف دولار).

ويعاقب القانون المشاركين فى اجتماعات هذه المجموعات الإجرامية بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و 20 عامًا وغرامة تصل إلى مليون روبل