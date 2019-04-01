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الإثنين، 01 أبريل 2019 07:39 م
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بوتين يشدد العقوبات على العصابات الإجرامية في بلاده

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:36 م
بوتين يشدد العقوبات على العصابات الإجرامية في بلاده الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونا يشدد بشكل صارم المسئولية الجنائية على زعماء العصابات والمجموعات الإجرامية فى روسيا.
وذكرت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية أن القانون ستتم فيه معاقبة المدانين بتهمة إنشاء أو قيادة عصابة إجرامية بالسجن لمدة تتراوح ما بين 12 و20 عامًا وغرامة تصل إلى 5 ملايين روبل (حوالى 75 ألف دولار).
ويعاقب القانون المشاركين فى اجتماعات هذه المجموعات الإجرامية بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و 20 عامًا وغرامة تصل إلى مليون روبل


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