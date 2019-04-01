بناء مفاعلات نووية فى الصين بمشاركة روسيا مايو 2021

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أعلن نائب رئيس شئون المشاريع بمؤسسة (روس آتوم) الروسية الحكومية أليكسى بانيك أن بلاده ستبدأ فى بناء مفاعلات للطاقة النووية فى الصين فى مايو 2021.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الاثنين عن بانيك قوله "وفقا للعقد بين موسكو وبكين، فإن تاريخ وضع حجر الأساس فى المحطة النووية الصينية (تيانوان-7) سيكون فى مايو 2021، موضحا أن حجر الأساس للوحدة الثالثة لمحطة الطاقة النووية (سويدابو) ستكون فى نهاية 2012، منوها بأن روسيا ستضع أيضا حجر الأساس لبناء مفاعلات نووية أخرى فى الصين".



وكانت روسيا والصين قد وقعتا فى يونيو الماضي، بحضور الرئيس الروسى والزعيم الصيني، أربع اتفاقيات إطارية فى المجال النووى من أجل توريد معدات وخدمات لبناء مفاعل نيوترونى سريع على أراضى الصين وإنشاء المفاعلات السابع والثامن فى محطة الطاقة النووية "تيانوان"، كما يتم التخطيط لتشغيل المفاعل رقم 7 عام 2026، والمفاعل رقم 8 فى عام 2027.

يذكر أن محطة تيانوان الكهروذرية تعتبر اليوم المشروع الأكبر ضمن التعاون الروسى الصيني، وقد تم فى عام 2007 بناء وحدتى الطاقة الأولى والثانية، وتبلغ قدرة كل منهما 1000 ميجاواط.