بقيمة تقارب 13 مليار جنيه.. معاشات إبريل فى ماكينات الصرف الآلى بدءًا من اليوم

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر إبريل اعتبارًا من اليوم الإثنين لـ7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه، مؤكدة على ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وعددهم 2.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات أول أبريل، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 إبريل.