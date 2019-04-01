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بروتوكول بين الطب الشرعى وصندوق مكافحة الإدمان بشأن حملات الكشف عن المتعاطين

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:39 م
بروتوكول بين الطب الشرعى وصندوق مكافحة الإدمان بشأن حملات الكشف عن المتعاطين وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم
كتب إبراهيم قاسم
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توقع وزارتا العدل والتضامن الاجتماعى غدا الثلاثاء بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال توفير آليات للنظر فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.

 

ويحضر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى افتتاح ورشة عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمحافظة القاهرة حول "تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة".

 

 


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