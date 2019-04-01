برلين تستضيف القمة العربية الألمانية الأولى للرياضة الخميس المقبل

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تستضيف العاصمة الألمانية برلين، تحت رعاية غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، يومى 4 و5 أبريل الجارى، القمة الرياضية العربية الألمانية الأولى، وذلك فى إطار تعزيز وتقوية وتطوير الشراكة الاقتصادية العربية، الألمانية فى قطاع الرياضة والصناعات الرياضية.

وذكرت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، في بيان اليوم، الاثنين،أنه سيشارك في القمة أكثر من 250 شخصا من ألمانيا، والعالم العربى يمثلون نخبة من صانعى القرار، والمختصين ورجال الاعمال، وحيث تقدم القمة المنصة المثالية لتبادل الخبرات والآراء، وإقامة وتأسيس علاقات التعاون المشترك فى مجال الرياضة والبحث عن سبل تطويرها.

وأضاف البيان، أنه سيتم التركيز على كرة القدم ورياضة السيارات، والألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى الرياضات الأخرى، كما سيشارك ضيوف القمة من ألمانيا والعالم العربي في الفعاليات المختلفة والمناقشات المتنوعة واللقاءات الثنائية للتباحث حول مواضيع مثل الرعاية الرياضية، الأحداث الرياضية الكبرى، التسويق، الطب الرياضى، والتغذية، تعزيز المواهب الشابة والمسائل التنظيمية والبنية التحتية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والتجارب والمعلومات.