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الإثنين، 01 أبريل 2019 01:02 م
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برتوكول بين صندوق الإدمان والطب الشرعى لتنفيذ حملات للكشف عن المخدرات

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:04 ص
برتوكول بين صندوق الإدمان والطب الشرعى لتنفيذ حملات للكشف عن المخدرات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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يوقع صندوق  مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق غدا الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مصلحة الطب الشرعى، بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال توفير اليات  للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.
 
كما ستفتتح  غدا كل من غادة والى وزيرة التضامن  والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ورشه عمل  للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمحافظة القاهرة حول "تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة" 
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل  فيه صندوق مكافحة وعلاج  الإدمان  والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى  تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية  وكذلك سائقى الطرق السريعة  فى العديد من المحافظات، بجانب  استمرار   تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء  حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل  تكثيف الحملات  بشكل مستمر، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة. 
 
 
 
 
 
 

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