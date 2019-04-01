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الإثنين، 01 أبريل 2019 01:03 م
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بدء احتفالية إعلان القرعة الإلكترونية لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:42 م
بدء احتفالية إعلان القرعة الإلكترونية لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال
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بدأت منذ قليل  احتفالية إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ/ 2019 م، لاختيار 12 ألفا من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات، الذين يمثلون كل المحافظات، بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى وأيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى.

وسيتم اختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، التى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان.







 


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التضامن

غادة والى

قرعة حج الجمعيات




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