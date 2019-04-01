بالفيديو.. تعرف علي أبرز 10 شائعات نفتها الحكومة في أسبوع

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدورى لرصد الشائعات بالفيديو رصد 10 شائعات انتشرت في 7 أيام خلال الفترة من 26 مارس -1 أبريل الجارى .

وتضمنت الشائعات إجبار الحكومة العاملين بالجهاز الإداري على الخروج للمعاش المبكر وحذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائي، وتحمل وزارة المالية سداد ديون هيئة قناة السويس، وتغيير سعر صرف الدولار بالموازنة الجديدة إلى 18 جنيها، وفرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، وإلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي بشوارع الجيزة، وتخصيص رقم جديد للطوارئ "16010" لإنهاء كافة الخدمات بوزارة الصحة، وانتشار أمراض وبائية بين الماشية واعتبار الصف الثاني الثانوي تجريبياً، ضمن نظام التعليم الجديد وتسريح المؤذنين عقب تعميم الآذان الموحد.