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بأمر البرلمان.. البريطانيون لا يستطعون الاحتفال بكذبة أبريل بسبب بريكست

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:51 م
بأمر البرلمان.. البريطانيون لا يستطعون الاحتفال بكذبة أبريل بسبب بريكست تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "تليجراف" إنه تم حظر نكات "كذبة إبريل" فى بريطانيا هذا العام بموجب أمر برلماني قديم، وسط تحذيرات من أن الجمهور لم يعد بإمكانه تحديد الفرق بين الواقع والهزل.
 
وينص النظام الأساسى الصادر عام 1653 على أن إصدار تقارير كاذبة محظور تمامًا ويعاقب عليه، بحسب الصحيفة. 
 
اتخذ المسئولون فى مكتب مجلس الوزراء خطوة غير معتادة فى مطالبة وسائل الإعلام بالامتناع عن نشر القصص التقليدية في الأول من أبريل حتى لا تتسبب فى حالة من الذعر بين المشترين البريطانيين وحتى لا تندلع  أعمال شغب.
 
تم فرض النظام الأساسي من قبل أوليفر كرومويل عندما أصبح مقتنعًا بأن سخرية الجمهور من بثراته  كان يقوض محاولات سحق الملكيين بعد الحرب الأهلية.
 
من الناحية الفنية ، لم يتم إبطال هذا الإجراء أو تجاوزه في دفاتر القوانين، وقد تم الآن إحياءه من قبل وزير مكتب مجلس الوزراء اللورد جابيس بموجب صك قانوني من قانون الانسحاب الأوروبى، وهو تشريع الطوارئ الذى يدعم خروج الاتحاد الأوروبى.
 
ويأتى ذلك بعد ورود تقارير تفيد بأن البريطانيين سيعانون من نقص أوراق الحمامات، حال الخروج من الاتحاد الأوروبى، إلى جانب البضائع الأخرى. 
 
في بيان صدر الليلة الماضية ، حذر مكتب مجلس الوزراء من أن مزحات أبريل كذبة ينظر إليها الآن على أنها تهديد خطير لمحاولات الحكومة للحفاظ على الهدوء وسط أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

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بريكست

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تيريزا ماى

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