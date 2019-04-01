انقلاب مقطورة محملة بالأسمنت بالطريق الإقليمى فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالى

انقلبت مقطورة محملة بـ"طفلة أسمنت" بالطريق الإقليمى بالفيوم بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيسر لها، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادق انقلاب مقطورة بالطريق الإقليمى اتجاه الجيزة، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب المقطورة رقم ب ى د 7498 الخاصة بالسيارة رقم ب ق س 2196 نقل قيادة "على ف ع" 42 سنة، سائق ومقيم بدمنهور والمقطورة محملة بـ"طفلة أسمنت" بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيسر للمقطورة وانقلابها بوسط الطريق، مما أدى لحدوث تعطل جزئى للحركة المرورية حوالى ساعة ونصف نتيجة سقوط الحمولة بمنتصف الطريق، وتم فتح حارة مرورية بديلة لمرور السيارات وبسؤال قائد السيارة أكد مضمون ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى وقوع الحادث، وتم إزالة آثار الحادث ورفع الحمولة من الطريق وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة وقائدها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 7393 لسنة 2019 جنح مركز شرطة سنورس وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.