انطلاق فعاليات مؤتمر الطيران المدنى الدولى 2019 بالرياض

الرياض (أ ش أ)

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الطيران المدنى الدولى 2019، الذى تنظمه الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى، بالتعاون مع منظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO) على مدى يومين بمدينة الرياض، بحضور 15 وزير نقل ومواصلات، وبمشاركة 140 من رؤساء سلطات ومنظمات وتنفيذيين لكبرى شركات الطيران من مختلف دول العالم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه جرى خلال المؤتمر توقيع ثلاث اتفاقيات للخدمات الجوية هي: اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتى السعودية و قبرص، وقعها من الجانب السعودى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى الدكتور نبيل بن محمد العامودى، ومن جانب جمهورية قبرص وزيرة النقل والاتصالات والأشغال القبرصية فاسيكى أنستاسيادو.

كما تم توقيع اتفاقية للخدمات الجوية بين حكومتى السعودية وتشاد، وقعها من جانب المملكة وزير النقل السعودي، ومن جانب جمهورية تشاد وزير الطيران المدنى والأرصاد الجوية التشادية محمد طاهر عروزى، واتفاقية للخدمات الجوية بين حكومتى السعودية وجورجيا، وقعها من جانب المملكة وزير النقل السعودى ومن الجانب الجورجى نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجينى أكاكى ساقراشفلى.

ووقع العامودى، محضر اتفاق تمهيدًا للدخول فى اتفاقية للخدمات الجوية، بعد استكمال كل طرف لإجراءاته النظامية الداخلية، ووقعها من الجانب الأرجنتينى مدير عام الطيران المدنى الدكتور توماس أنساوستي.

عقب ذلك، افتتح العامودى المعرض المصاحب للمؤتمر الذى يشتمل على أجنحة للشركات الطيران وخدمات النقل الجوى.