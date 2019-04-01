video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انطلاق فعاليات مؤتمر الطيران المدنى الدولى 2019 بالرياض

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:11 م
انطلاق فعاليات مؤتمر الطيران المدنى الدولى 2019 بالرياض منظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO)
الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الطيران المدنى الدولى 2019، الذى تنظمه الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى، بالتعاون مع منظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO) على مدى يومين بمدينة الرياض، بحضور 15 وزير نقل ومواصلات، وبمشاركة 140 من رؤساء سلطات ومنظمات وتنفيذيين لكبرى شركات الطيران من مختلف دول العالم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه جرى خلال المؤتمر توقيع ثلاث اتفاقيات للخدمات الجوية هي: اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتى السعودية و قبرص، وقعها من الجانب السعودى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى الدكتور نبيل بن محمد العامودى، ومن جانب جمهورية قبرص وزيرة النقل والاتصالات والأشغال القبرصية فاسيكى أنستاسيادو.

كما تم توقيع اتفاقية للخدمات الجوية بين حكومتى السعودية وتشاد، وقعها من جانب المملكة وزير النقل السعودي، ومن جانب جمهورية تشاد وزير الطيران المدنى والأرصاد الجوية التشادية محمد طاهر عروزى، واتفاقية للخدمات الجوية بين حكومتى السعودية وجورجيا، وقعها من جانب المملكة وزير النقل السعودى ومن الجانب الجورجى نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجينى أكاكى ساقراشفلى.

ووقع العامودى، محضر اتفاق تمهيدًا للدخول فى اتفاقية للخدمات الجوية، بعد استكمال كل طرف لإجراءاته النظامية الداخلية، ووقعها من الجانب الأرجنتينى مدير عام الطيران المدنى الدكتور توماس أنساوستي.

عقب ذلك، افتتح العامودى المعرض المصاحب للمؤتمر الذى يشتمل على أجنحة للشركات الطيران وخدمات النقل الجوى.

 


إضافة تعليق

مؤتمر الطيران المدنى الدولى

الرياض

السعوديه

الطيران المدنى الدولى




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة