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انتشال جثامين 3 أشخاص بعد مصرعهم فى حادث تحطم طائرة صغيرة بألمانيا

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:28 ص
انتشال جثامين 3 أشخاص بعد مصرعهم فى حادث تحطم طائرة صغيرة بألمانيا تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)
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بدأت السلطات الألمانية فى انتشال جثامين ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تحطم طائرة صغيرة أمس الأحد.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الاثنين، أن السلطات لم تتمكن من انتشال الجثامين أو فحص الحطام أمس بسبب الظلام، فيما يعتقد أن سيدة الأعمال الروسية ناتاليا فيليفا كانت على متن الطائرة التى تحطمت فى أحد الحقول القريبة من مطار "إجيلسباخ" بالقرب من مدينة فرانكفورت الألمانية.

وأعلنت الشرطة الالمانية أن مواطنين روس كانا على متن الطائرة، دون الكشف عن هويتهما، فيما لا يزال سبب الحادث غير واضح.

من جهتها أعلنت إدارة التحقيقات فى حوادث الطيران بألمانيا اليوم الاثنين، أنها ستتعاون مع سلطات الطيران الروسية فى قضية تحطم طائرة فى ألمانيا، كان على متنها مواطنون روس، من بينهم ناتاليا فيليفا، إحدى ملاك شركة طيران "إس 7".

وقال مصدر فى الإدارة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "نعم، سنعمل مع الروس، ونعوِل على مساعدة نظرائنا فى روسيا".

وأعلن نائب رئيس اللجنة الدولية للطيران سيرجى زايكو، فى وقت سابق، أن مجموعة من خبراء اللجنة ستتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى التحقيقات، وصرح لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "نعمل على تشكيل المجموعة. ستتكون من ممثل للجنة ومستشار. سيتوجهون إلى هناك فى اقرب وقت".

ولقيت ناتاليا فيليفا، المالكة الرئيسة لأسهم شركة إس 7، مصرعها. وذكرت مصادر أن ثلاثة روس كانوا على متن الطائرة، وقد لقوا مصرعهم جميعا. وقال متحدث لوكالة "سبوتنيك"، إن الحادث وقع عند اقتراب الطائرة من مطار إجيلسباخ.

 


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