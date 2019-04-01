اليوم.. بدء تطبيق إجراءات تأمين شحن وتفريغ المواد البترولية بميناء الزيتيات

جنوب سيناء - فايزة مرسال

يبدأ اليوم تطبيق البروتوكول الموقع بين هيئة موانئ البحر الأحمر واللجنة الجغرافية الفرعية لمنطقتى السويس وسيناء، بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين تداول (شحن / تفريغ) المواد البترولية بميناء الزيتيات، والذى ينص على أن تتولى الهيئة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على السفن أثناء أعمال تداول المواد البترولية (شحن / تفريغ) بميناء الزيتيات، لتلافى حدوث تلوث وحماية البيئة البحرية.

على أن يقوم مسئولو الشركات العاملة بالميناء بإبلاغ الهيئة بمواعيد وصول السفن ومواعيد أعمال التداول (شحن / تفريغ) قبل 6 ساعات من بدء الأعمال (شحن / تفريغ) مع مراقبة الأرصفة على مدار اليوم، وتسجيل الحركة بصفة دورية، وكذا التزام مسئولى شركات البترول العاملة بالميناء بالإبلاغ عن ميعاد البدء الفعلى لعمليات الشحن أو التفريغ وميعاد انتهاء الأعمال بشكل دورى .

وفى حالة حدوث تسريبات تقوم الهيئة بالتعامل مع التسرب وتنفيذ أعمال المكافحة مع حفظ كل الحقوق المالية للهيئة من السفن المتسببة أو وكلائها وتقوم لجنة للإشراف والمتابعة بالتنسيق بين هيئة موانئ البحر الأحمر واللجنة الجغرافية للبترول للحفاظ على البيئة البحرية وخليج السويس من التلوث .