اليوم اختبار 288 داعية لإمامة صلاة التراويح فى قيام رمضان بجزء كامل

كتب - إسماعيل رفعت

تتابع وزارة الأوقاف، الاختبارات الشفوية لإمامة صلاة التراويح في قيام رمضان بجزء كامل من القرآن الكريم لـ288 داعية من أئمتها ممن لهم حق دخول الاختبارات الشفوية لإمامة صلاة التراويح في قيام رمضان 1440هـ – 2019م بجزء كامل ، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف يوم الأحد الموافق 31 / 3 / 2019م في تمام الساعة التاسعة صباحاً ، مع ضرورة إحضار بيان الحالة الوظيفية و بطاقة الرقم القومي ، وذلك على النحو التالي :