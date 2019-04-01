اليوم اختبار 288 داعية لإمامة صلاة التراويح فى قيام رمضان بجزء كامل

تتابع وزارة الأوقاف، الاختبارات الشفوية لإمامة صلاة التراويح في قيام رمضان بجزء كامل من القرآن الكريم لـ288 داعية من أئمتها ممن لهم حق دخول الاختبارات الشفوية لإمامة صلاة التراويح في قيام رمضان 1440هـ – 2019م بجزء كامل ، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف يوم الأحد الموافق 31 / 3 / 2019م في تمام الساعة التاسعة صباحاً ، مع ضرورة إحضار بيان الحالة الوظيفية و بطاقة الرقم القومي ، وذلك على النحو التالي :
يوم الاثنين 1 / 4 / 2019م :
|م
|الاسم
|المديرية
|1
|احمد مهدي مصطفى مهدي
|المنوفية
|2
|أحمد عبدالعزيز عطيه عبدالعزيز
|المنوفية
|3
|صبري عبدالباقي سلامة علام
|المنوفية
|4
|محمد جابر صادق جلبط
|المنوفية
|5
|أحمد سعيد ابو اليزيد أبو زيد
|المنوفية
|6
|محمود محيي الدين عبد الفتاح سليم
|المنوفية
|7
|محمد جلال محمد سليمان
|المنوفية
|8
|مصطفى شعبان مصطفى على
|المنيا
|9
|مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد
|المنيا
|10
|محمد مصطفي عبد الفضيل سالم
|المنيا
|11
|محمد علي محمد علي
|المنيا
|12
|محمد أحمد خليفة حسن
|أسيوط
|13
|مصطفى عمرمحمدعبدالحافظ
|أسيوط
|14
|زكريا عثمان عباس علي
|أسيوط
|15
|احمد سيد محمد درويش
|بني سويف
|16
|اشرف طه عبد القادر محمد
|بني سويف
|17
|سعودي السيد عبد الوهاب يوسف
|بني سويف
|18
|محمددياب عبدالوهاب السيد
|بني سويف
|19
|محمود صادق حرز الله عبد القوى
|بني سويف
|20
|احمد سعد احمد مرسي
|بني سويف
|21
|سمير رمضان حسن احمد
|بني سويف
|22
|محمود يسن عبدالكريم سيد أحمد
|بني سويف
|23
|محمود عقبة طه محمود
|بني سويف
|24
|احمد الشربيني الشربيني شلبي
|دمياط
|25
|سمير محمد صابر سليم
|دمياط
|26
|أحمد حامد أبو النجا محمد
|دمياط
|27
|محمد أيوب أبوزيد منصور
|دمياط
|28
|محمد مسعد مسعود بربور
|دمياط
|29
|ياسين نبيل عبدالله الامير
|دمياط
|30
|علي قعود محمد عوض
|سوهاج
|31
|على اسماعيل على أحمد
|سوهاج
|32
|السيد ابراهيم سعد علي
|كفر الشيخ
|33
|السعيد السيد عبد الجواد الشربيني
|كفر الشيخ
|34
|ربيع جمعه زكريا حمد فرج
|كفر الشيخ
|35
|محمد انور عثمان احمد
|كفر الشيخ
|36
|محمد أحمد عصمت الأحول
|كفر الشيخ
|37
|مطاوع حسن عبدالرحمن على
|كفر الشيخ
|38
|الشاذلي طلحة محمد احمد
|أسوان
|39
|عبد الحميد احمد محمد حفني
|أسوان
|40
|محمد علي ابو الوفا جبريل
|أسوان
|41
|محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح
|أسوان
|42
|مصطفى عبد السميع مصطفى خضر
|أسوان
|43
|مغربي عبدالوهاب بدرى حسين
|أسوان
|44
|ياسين محمد علي ياسين
|أسوان
|45
|محمد محمود محمد صالح
|أسوان
|46
|طاهر عوض عبد الحميد محمد
|أسوان
|47
|أحمد محمد أحمد مدنى
|أسوان
|48
|إيهاب أبو السعود حسن شاهين
|الغربية
|49
|رضا عيد يحيي عبدالفتاح
|الغربية
|50
|محمود ربيع حسام الدين حسام الدين
|الغربية
|51
|عادل عبدالله توفيق الدسوقي
|الغربية
|52
|مصطفي عبد الرحمن عبد العال مشعل
|الغربية
|53
|حسن شعبان سيد ابو بكر
|الفيوم
|54
|جمال زكريا أحمد على
|الفيوم
|55
|عمر عبد الناصر يحي البشلاوي
|الفيوم
|56
|نصر حسن احمد حسين
|قنا
|57
|احمد مسعود حسين علي
|قنا
|58
|محسن السيد محمد السيد
|الجيزة
|59
|أحمد فرج علي عبدالجواد
|الجيزة
|60
|ناصر سالم سليم حسن
|البحر الأحمر
|61
|محمد انور محمد اسماعيل
|مرسى مطروح
|62
|إسماعيل حامد بدوي محمد
|الأقصر
|63
|خالد أبو القاسم عطية عبد المجيد
|الديوان العام
|64
|محمد أحمد سيد محمد
|الوادي الجديد
|65
|جلال خميس أبو مسلم خطاب
|شمال سيناء
|66
|الرفاعي محمد عباس الحسنين
|جنوب سيناء
|م
|الاسم
|المديرية
|1
|السيد محمد عبد السلام محمد
|الاسكندرية
|2
|شعبان زيدان زكى مساعد مختار
|الاسكندرية
|3
|على حسن محمد عبد المعتمد
|الاسكندرية
|4
|محمد عبد المبدى جمعه عبدالعال
|الاسكندرية
|5
|مهدي عبدالحميد محمود محمد
|الاسكندرية
|6
|عبدالعال محمد عبد العال شحاته
|الاسماعيلية
|7
|أسامه جابر عبد الراضى محمود
|الأقصر
|8
|محمد عبدالرحيم عبد الظاهر عبدالرحيم
|الأقصر
|9
|احمد حمدي احمد الشيخ
|البحيرة
|10
|احمد محمد عبدالحكيم الحاطى
|البحيرة
|11
|اسلام ممدوح عبدالسلام السنهوري
|البحيرة
|12
|إبراهيم محمد أحمد دحريج
|البحيرة
|13
|أحمد سمير عطيه حمد
|البحيرة
|14
|أحمد محمد السيد خطاب
|البحيرة
|15
|أمير أشرف محمود صالح
|البحيرة
|16
|حسام محمد على خليل حريشة
|البحيرة
|17
|حماده بدر على محمد
|البحيرة
|18
|رامي مرسي محمد مرسي
|البحيرة
|19
|طلعت عبد الشفيع عبد الزين ابراهيم
|البحيرة
|20
|عبدالحليم ناجي علي مبروك درويش
|البحيرة
|21
|عبدالصمد رجب عبدالصمد العو
|البحيرة
|22
|عمرو جمال محمد على عبدالحليم خليل
|البحيرة
|23
|محمد عبد الباسط صالح غازى
|البحيرة
|24
|محمد عبدالله عبد مناف جاد
|البحيرة
|25
|محمد لطفي محمود هنيدي
|البحيرة
|26
|محمد محمود السيد عبدالله
|البحيرة
|27
|محمود ابراهيم حامد عوض
|البحيرة
|28
|محمود حسن عبدالغفار حجاج
|البحيرة
|29
|أحمد جمال صميده سليمان
|الجيزة
|30
|أحمد رجب يوسف عوض
|الجيزة
|31
|أحمد محمد عبدالله سعيد
|الجيزة
|32
|بدر عبدالتواب بدر عباس
|الجيزة
|33
|خالد سيد جاد وهبه
|الجيزة
|34
|محمد محمود عبد العليم محمد
|الجيزة
|35
|محمد مصطفي ظاهر احمد
|الجيزة
|36
|مصطفى محمد أحمد محمد
|الجيزة
|37
|احمد محمد عبد الباقى خليل
|الدقهلية
|38
|أمير محمد حامد عوضين
|الدقهلية
|39
|عادل محمد فايق محمد إبراهيم
|الدقهلية
|40
|عبد المؤمن جمال عبدالسلام العوضى نصار
|الدقهلية
|41
|محمد صلاح محمود احمد اسماعيل
|الدقهلية
|42
|محمود حسن شعبان محمد
|الدقهلية
|43
|يحيى يحيى صبري السيد
|الدقهلية
|44
|أحمد عبدالناصر فكري محمد
|السويس
|45
|أحمد محمد زغلول على الدين
|السويس
|46
|عبدالله عاطف محمد عبدالله
|السويس
|47
|محمد جمال حسن عبدالله
|السويس
|48
|احمد رمزي محمد انور
|الشرقية
|49
|اسلام احمد عبدالعال مرسي
|الشرقية
|50
|رمضان إبراهيم حسن محمود
|الشرقية
|51
|عماد هلال أحمد صالح
|الشرقية
|52
|محمد شعبان عبد الصبور عبد السلام
|الشرقية
|53
|محمد عاطف عبد الحميد عبدالفتاح
|الشرقية
|54
|محمد كرم محمد الهادي خليل
|الشرقية
|55
|محمود حبيب أحمد عبدالله
|الشرقية
|56
|محمود حسن السيد سليمان
|الشرقية
|57
|ابراهيم اسامه طلبه الاشقر
|الغربية
|58
|احمد ابراهيم احمد ابونعامة
|الغربية
|59
|السباعى احمد السباعى الصعيدى
|الغربية
|60
|السيد مساعد السيد مساعد
|الغربية
|61
|أحمد مبروك عبد العزيز حموده
|الغربية
|62
|حامد فتوح محمد ندا
|الغربية
|63
|حسن محمد فتوح حموده
|الغربية
|م
|الاسم
|المديرية
|1
|رأفت عبدالستار سيد احمد الخطيب
|الغربية
|2
|شعبان محمد خميس مصطفى العزيري
|الغربية
|3
|محمد احمد محمد نصار
|الغربية
|4
|محمد اسماعيل محمود بدر
|الغربية
|5
|محمد المنشاوى سليمان عيد
|الغربية
|6
|محمد صلاح السيد خلف
|الغربية
|7
|محمود مصطفي محمود البقري
|الغربية
|8
|وليد عطيه شحاته محمد رجب
|الغربية
|9
|جابر أبوزيد جابر مرسي
|الفيوم
|10
|عبد الباسط رمضان على شيلابى
|الفيوم
|11
|عيد شعبان محمد الجوهرى
|الفيوم
|12
|محمد رمضان توفيق عبد المجيد
|الفيوم
|13
|محمد فرج عبدالله عبدالغنى
|الفيوم
|14
|محمد خضر عيد خضر
|الفيوم
|15
|محمود سعد محمد جوده
|الفيوم
|16
|مرزوق منجود حسين احمد
|الفيوم
|17
|أحمد بهنسي رمضان الديب
|القاهرة
|18
|السيد عبد الحكيم محمد علي
|القاهرة
|19
|أحمد ماهر عبد الحميد عبد العظيم
|القليوبية
|20
|احمد محمد فاضل أحمد
|القليوبية
|21
|أحمد غريب محمد محمد
|القليوبية
|22
|أحمد محمد محفوظ شلبي
|القليوبية
|23
|حلمي عبد الموجود عبد الحليم أحمد
|القليوبية
|24
|خالد عبد العزيز عبد الرازق عبدالعزيز
|القليوبية
|25
|عبد الباقى منيب عبد الباقى محمد
|القليوبية
|26
|عبدالرحمن احمد موسي احمد
|القليوبية
|27
|عمر رضا يوسف عفيفي
|القليوبية
|28
|مصطفى يوسف عبدالباسط يوسف
|القليوبية
|29
|احمد رزق محمد سيد احمد
|المنوفية
|30
|رجب حسين وصال حسين
|المنوفية
|31
|عبد القوى ممدوح عبد القوى شرف
|المنوفية
|32
|عبدالواحد فوزي عبدالحميد ابو محرم
|المنوفية
|33
|محمد أسامة خليل عبدالرازق
|المنوفية
|34
|محمد سمير احمد مجاهد
|المنوفية
|35
|محمد عبد الكريم حميدة بساط
|المنوفية
|36
|محمد عبدالفتاح عبدالله سعد
|المنوفية
|37
|مصطفى عبد الجليل سليمان الجناينى
|المنوفية
|38
|مصطفي سعد شاكر علي
|المنيا
|39
|محمد عبد العاطى محمد على
|أسوان
|40
|هيثم أحمد إدريس مرعى
|أسوان
|41
|ابراهيم عبد الصبور محمد
|أسيوط
|42
|حسن جاد الكريم احمد عبدالرحمن
|أسيوط
|43
|حسن محمد جابر عطا الله
|أسيوط
|44
|ربيع سيد عبدالشكور محمد
|أسيوط
|45
|رمضان احمد يوسف احمد
|أسيوط
|46
|عصام محمد عبود محمد
|أسيوط
|47
|محمد احمد محمود حسن
|أسيوط
|48
|محمد جمال خلاف حسانين
|أسيوط
|49
|ابوالمجد نجدي قرني محمد
|بني سويف
|50
|احمد قرنى حافظ سعد
|بني سويف
|51
|جمال عزت شلقامي محمد
|بني سويف
|52
|خالد خليفه عبد الفتاح محمد
|بني سويف
|53
|خالد شحات سيد عبد الكريم
|بني سويف
|54
|عبدالجليل لطفي ابوبكر عبداللطيف
|بني سويف
|55
|كمال جمعه طلب محمد
|بني سويف
|56
|محمد سالمان عبد الحفيظ عوض
|بني سويف
|57
|محمد عبدالستار إبراهيم محمد
|بني سويف
|58
|محمد مصطفى محمد حس على
|بني سويف
|59
|محمود محمد حويحي مرسي
|بني سويف
|60
|مصطفى سعد مصطفى عبدالله
|بني سويف
|61
|مصطفى محمد عبد العظيم حسن
|بني سويف
|62
|نادى محمد عبد المعبود عبدالله
|بني سويف
|م
|الاسم
|المديرية
|1
|نور عبد المنعم علي محمد
|بني سويف
|2
|حسام الدين ابراهيم محمد ريه
|دمياط
|3
|عمرو عبداللطيف ابراهيم ماضى
|دمياط
|4
|محمد حسنى محمود الفار
|دمياط
|5
|محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاح
|دمياط
|6
|هانى منير على الخولى
|دمياط
|7
|هاني جلال سليم موسي
|دمياط
|8
|رمضان عبدالله محمد محمدين
|سوهاج
|9
|عبدالله سيد عبد اللطيف عبدالله
|سوهاج
|10
|مجدى كامل فكرى عبدالنعيم
|سوهاج
|11
|محمد صلاح الدين محمد الراوى
|سوهاج
|12
|ممدوح أحمد عبد الله قبيصي
|سوهاج
|13
|محمد عبدالمنعم عباس السيد
|شمال سيناء
|14
|ابراهيم عبدالكريم محمد عبدالرسول
|قنا
|15
|المزمل أحمد حسن علي
|قنا
|16
|عبدالرازق احمد عبدالرحمن احمد
|قنا
|17
|مصطفي بدوي احمد محمود
|قنا
|18
|وليد محمود ابو المجد محمود
|قنا
|19
|السيد أمين محمد حجازي
|كفر الشيخ
|20
|أحمد شعبان أحمد علي أبو طالب
|كفر الشيخ
|21
|بلال محمد رمضان محمد
|كفر الشيخ
|22
|حامد محمود حامد عوض
|كفر الشيخ
|23
|حسنى محمد بأنه مرعى
|كفر الشيخ
|24
|حسين محمد صلاح شلتح
|كفر الشيخ
|25
|سامي عبدالله احمد ابراهيم
|كفر الشيخ
|26
|سامي عبدالرحمن محمد عامر
|كفر الشيخ
|27
|صلاح علي رزق علي
|كفر الشيخ
|28
|عماد الشحات منشاوى أبو عقاده
|كفر الشيخ
|29
|محمد عاطف مصطفى سرور
|كفر الشيخ
|30
|مروان عبد الحليم محمد أبو العنين المحص
|كفر الشيخ
|31
|شعبان ناجي عبدالنبي عبدالمجيد
|البحيرة
|32
|عبدالوهاب احمد محمد حسن
|البحيرة
|33
|شاهر عشري موسي عبد الكريم
|الجيزة
|34
|حسن سعد فرغلي فرج
|الدقهلية
|35
|رمضان عبد المتجلى محمد الباز
|الدقهلية
|36
|محمد عبدالهادي الحسيني عليان
|الدقهلية
|37
|محمود محمد أحمد أبوالشدايد
|الدقهلية
|38
|محمد جمال حسن عبدالله
|السويس
|39
|السيد محمد محمد محمد السيد
|الشرقية
|40
|صبحى حسنى احمد صالح
|الشرقية
|41
|محمود حمدان محمد غلاب
|الغربية
|42
|مصطفى صلاح محمد أبو حامد
|الفيوم
|43
|عمر مصطفى علي محمد
|القاهرة
|44
|محمد صابر حسن حسين
|القاهرة
|45
|ايمن ابراهيم محمد عبده
|القليوبية
|46
|عمر محمود محمد السيد
|القليوبية
|47
|محمد سالم احمد عبد الله
|القليوبية
|48
|سعيد محمود محمد عبدالرحمن
|المنوفية
|49
|محمد محمود محمد محمد
|المنيا
|50
|أحمد عابد محمد جبريل
|الوادي الجديد
|51
|مصطفى عبدالعال محمد عبدالعال
|أسيوط
|52
|أحمد عيسى محمود على
|بني سويف
|53
|محمد أحمد حسانين علي
|بني سويف
|54
|سميرعبدالخالق طلب علي
|جنوب سيناء
|55
|أحمد رأفت حسن عبدالباري
|دمياط
|56
|حجازي أسعد حجازى الخواجة
|دمياط
|57
|يحيى محمد محمد عبد الجواد
|دمياط
|58
|محمد عبداللاه عبدالمنطلب محمد
|سوهاج
|59
|عيد سيف عيد عبد الهادى
|شمال سيناء
|60
|رائد إبراهيم طه محمد
|قنا
|61
|ياسر ابو القاسم عبد اللطيف جاد الكريم
|قنا
|62
|ربيع عبد الحميد عبد اللطيف
|كفر الشيخ
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