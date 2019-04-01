اليابان تخفف من القيود على سفر مواطنيها إلى عدة مناطق فى تونس

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أعلنت السلطات اليابانية عن طريق سفارتها بتونس، التخفيف من قيود سفر مواطنيها إلى عدد من المناطق بتونس والأماكن السياحية خاصة بالجنوب التونسي، وكذلك منطقة الشمال الغربى خاصة مدينة طبرقة.

وذكر وزارة السياحة التونسية - فى بيان اليوم الإثنين أن هذا القرار يأتي، وفقا للسلطات اليابانية، تجاوبا مع الطلب الذى وجهه كل من وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى ووزير السياحة والصناعات التقليدية التونسى رونى الطرابلسى إلى وزير الخارجية اليابانى "تارو كونو" عند لقائهما خلال زيارته الأخيرة إلى تونس.

وأكدت السلطات اليابانية - وفقا للبيان - أن هذا القرار يأتى كذلك بعد تقييم الوضع الأمنى بتونس والالتقاء مع السلطات المعنية التى أقرّت بتحسن الحماية الأمنية فى أهمّ المدن والمراكز السّياحية بتونس وهو ما يبعث برسائل طمأنة لليابان ولمختلف الدول.