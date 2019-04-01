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الإثنين، 01 أبريل 2019 07:36 م
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الولايات المتحدة و33 دولة أخرى تنفذ تدريبًا بحريًا على مدار أسابيع

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:28 م
الولايات المتحدة و33 دولة أخرى تنفذ تدريبًا بحريًا على مدار أسابيع تدريبات بحرية
أ ش أ
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شاركت الولايات المتحدة و33 دولة أخرى مؤخرًا فى تدريب بحرى استمر لمدة أسابيع فى خليج غينيا المطل على المحيط الأطلسى، بغرض تحسين السلامة فى مواجهة القراصنة وتحسين مراقبة ساحل غرب أفريقيا.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين أن 2500 فرد، و95 سفينة و12 طائرة ساهمت فى تنفيذ التدريبات البحرية التى جرت تحت اسم "أوبانجامى إكسبريس" بمشاركة دول فى غرب أفريقيا، وأوروبا، والولايات المتحدة.
من جهته، أكد قائد أسطول البحرية الأمريكية بالبحر المتوسط، الأميرال جيمس فوجو، إن خليج غينيا في غرب أفريقيا يعد منطقة حيوية للتنمية الاقتصادية لارتباط الرخاء الاقتصادى بالمجال البحرى، منوهًا بأن البلدان البحرية بالمنطقة فى حاجة إلى جيش محترف قوى وهيئات تنفيذ القانون بإمكانها المساهمة فى ازدهار التجارة البحرية.


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