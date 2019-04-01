الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تسلم مرحلة جديدة من منطقة "تيدا الصينية"

كتبت- هبة حسام

شهد الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس، بحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبى، اليوم الاثنين، مراسم التوقيع على استلام المرحلة الثانية من المنطقة التوسعية لمنطقة تيدا بمساحة 2 كيلو متر مربع، بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس ويمثلها المهندس عبدالناصر الرفاعى، وشركة تيدا الصينية في مصر ويمثلها ليو اي مين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تيدا مصر.

وجاء التوقيع في ظل قيام الشركة بدورها كمطور صناعي بتطوير وتنمية مساحة 7.34 كم2 من الأراضي المخصصة لها.

ويعد هذا المشروع نقطة إلتقاء ذهبية بين استراتيجية التنمية لمحور "إقليم قناة السويس" ومبادرة "الحزام والطريق".

ومن جانبه قال الفريق مميش، إن استلام المرحلة الثانية لشركة تيدا هو دليل على وفاء الهيئة بالتزاماتها تجاه المستثمرين ونجاح للشركة المطورة تيدا الصينية باعتبارها إحدى أهم الشركات وأكبر مطور أجنبي في المنطقة الجنوبية.

وأكد الفريق فى بيان له اليوم، على ثقته في المستثمرين الصينين في تطوير وتنمية هذه المنطقة والمرحلة الجديدة والتي ستقوم الشركة بتوصيل المرافق وشبكات الاتصالات وتجهيز الطرق مما يؤهلها للاستثمارات الجديدة والتي ستضيف بالفعل للمنطقة الاقتصادية.

وتعد منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر"تيدا الصينية" ثانى منطقة اقتصادية وتجارية خارجية تم إنشاؤها بموافقة الحكومة الصينية، بدأت بالاشتراك مع الحكومتين الصينية والمصرية تحت إشراف وزارة التجارة الصينية والترويج من حكومة تيانجين.

وتنقسم منطقة تيدا للتعاون إلى مرحلتين، المرحلة الإبتدائية بمساحة 1.34 كم2، والمرحلة التوسعية بمساحة 6 كم2.

ومن الجدير بالذكر أن شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة قد استلمت المرحلة الأولى من المنطقة التوسعية بمساحة 2 مليون متر مربع بنهاية عام 2015، أثناء زيارة الرئيس الصيني لمصر حيث قام كل من رئيسى البلدين بإزاحة الستار عن مجسم المنطقة التوسعية، ومنذ ذلك الحين قامت الشركة بالبدء في أعمال البنية التحتية في يناير عام 2016 وتم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية في مطلع عام 2017، بإجمالي تكاليف استثمارية تعدت 55 مليون دولار أمريكي للمرحلة الأولى فقط، كما تم القيام بأعمال جذب الاستثمار ونجحت في استقطاب مشروعات كبرى وهى كالتالى:

1. شركة دايون إيجيبت موتور حيث يقام مصنعها على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات 30 مليون دولار، وتعمل الشركة في مجال تصنيع الدرجات النارية وتجميع سيارات النقل الثقيل.

2. شركة السخنة لوجيستك وهى منطقة لوجيستية تقام على مساحة 260 الف متر مربع بإجمالي استثمارات 600 مليون جنيهاً مصرياً، والغرض من المشروع هو إقامة منطقة لوجيستية لتجارة السيارات وتخزينها والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وذلك لوسائل النقل الخفيف والثقيل بكافة أنواعها والمعدات الزراعية وقطع الغيار، وسوف يوفر المشروع 3250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

3. شركة جولد تايم للبلاستيك حيث يقام مصنعها على مساحة 40 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 15 مليون دولار، وتعمل الشركة في مجال إنتاج وتصنيع الحبيبات البلاستيكية.

4. شركة لي تشو ايجيبت للنسيج والصباغة والطباعة حيث يقام مصنعها علي مساحة 57 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات 30 مليون دولار، وتعمل الشركة فى مجال الطباعة والصباغة لجميع أنواع أقمشة المنسوجات المنزلية، وأقمشة الملابس وغيرها من المنسوجات.

5. شركة تاي شان للجبس حيث يقام مصنعها على مساحة 132 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 100 مليون دولار، وتعمل الشركة فى مجال إنتاج الألواح الجبسية.

6. شركة يان جيانغ ايجيبت للمنتجات الغير منسوجة حيث يقام مصنعها علي مساحة 133 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 36 مليون دولار، حيث تعمل الشركة فى مجال إنتاج مستلزمات النظافة الصحية ومنتجاتها.

7. شركة باترون مصر للخامات الحديثة حيث يقام مصنعها علي مساحة 50 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 55 مليون دولار أمريكي، وتعمل الشركة فى مجال تصنيع وبيع أفلامPVB والمنتجات والحبيبات البلاستيكية.

8. شركة شركة تيانشينغ للموارد المتجددة حيث يقام مصنعها علي مساحة 50 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 18 مليون دولار، حيث تعمل الشركة فى مجال إعادة تدوير وإنتاج الموارد المتجددة وإنتاج منتجات البلاستيك والمطاط.