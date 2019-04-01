"الموانئ الكويتية": توقف الملاحة البحرية مؤقتا لتقلبات الأحوال الجوية

الكويت(أ ش أ)

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الاثنين، توقف حركة الملاحة البحرية فى موانئ (الشويخ، والدوحة، والشعيبة) مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة الكويتية - فى بيان صحفى اليوم - "إن عمليات دخول وخروج السفن فى ميناءى الشويخ والدوحة توقفت ظهرا، بينما العمليات فى ميناء الشعيبة كانت متوقفة منذ الساعة الثامنة صباحا".

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد أعلنت أن الطقس فى البلاد سيشهد نشاطا فى الرياح المثيرة للغبار خلال الساعات المقبلة، تزيد سرعتها على 60 كيلومترا فى الساعة، وتقل معها الرؤية الأفقية فى بعض المناطق، وتؤدى وكذلك إلى ارتفاع الأمواج البحرية بنحو سبع أقدام.