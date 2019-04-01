المصارف العربية: 3 بنوك مصرية ضمن أفضل 500 علامة تجارية مصرفية بالعالم 2019

الإسكندرية – أحمد يعقوب

أعلن وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، دخول 3 بنوك مصرية هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية فى العالم لعام 2019، وذلك بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية.

وبلغ مجموع قيمة العلامات التجارية فى المصارف الـ3 حوالى 984 مليون دولار، كما بلغ مجموع "الرسملة السوقية" لهذه المصارف نحو 9.6 مليار دولار.

وحصل البنك الأهلى المصرى على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة فى مصر لعام 2019، كما احتل المرتبة الـ21 عربياً والـ292 عالمياً، متقدماً بـ27 مرتبة عن العام 2018، بقيمة علامته التجارية البالغة 478 مليون دولار، تلاه بنك مصر فى المرتبة الثانية محلياً، والـ34 عربياً، والـ398 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة 278 مليون دولار، فالبنك التجارى الدولى فى المرتبة الثالثة محلياً، والـ40 عربياً، والـ455 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة 228 مليون دولار.

وأظهرت البيانات التى نشرتها مجلة The Banker مؤخرًا والمتضمنة أكبر 500 علامة تجارية مصرفية فى العالم، دخول 45 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة، مقابل 43 مصرفاً عام 2018، وبلغ مجموع العلامات التجارية المصرفية للمصارف العربية الـ45 نحو 40.8 مليار دولار، مقابل 36.7 مليار دولار عام 2018، كما بلغ مجموع الرسملة السوقية لهذه المصارف نحو 280.3 مليار دولار.

وسجلت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية التى دخلت ضمن اللائحة المذكورة، حيث تم إدراج 12 مصرفاً سعودياً وإماراتياً فيها، تليهما قطر (6 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، فكل من مصر والمغرب (3 مصارف)، ومصرفين لبنانيين، ومصرف واحد فى كل من الأردن وسلطنة عُمان والبحرين.

وتصدّرت المصارف الإماراتية المذكورة فى اللائحة بالنسبة لمجموع قيمة العلامة التجارية المصرفية والذى بلغ نحو 15.5 مليار دولار، تليها المصارف السعودية (11.3 مليار دولار)، فالقطرية (7.1 مليار دولار)، فالكويتية (3.4 مليار دولار)، فالمغربية (988 مليون دولار)، فالمصرية (984 مليون دولار)، فاللبنانية (509 مليون دولار).

أما بالنسبة للرسملة السوقية، فتصدرت المصارف السعودية المذكورة فى اللائحة بالنسبة لمجموع الرسملة السوقية والذى بلغ نحو 157.9 مليار دولار، تليها المصارف الإماراتية (104.5 مليار دولار)، فالقطرية (72.8 مليار دولار)، فالكويتية (31.7 ملبار دولار)، فالمغربية (17.1 مليار دولار).

وحققت السعودية، تقدماً كبيراً وملحوظاً على الصعيد العالمى فى هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال: مصرف الإنماء السعودى الذى تقدّم 59 مرتبة، وبنك الجزيرة السعودى الذى تقدّم 46 مرتبة، وبنك البلاد السعودى الذى تقدّم 45 مرتبة، والبنك العربى الأردنى (38 مرتبة)، والبنك الأهلى المصرى (27 مرتبة). فى مقابل ذلك، تراجعت مراتب مصارف عربية أخرى من حيث قيمة العلامة التجارية المصرفية أبرزها بنك الفجيرة الوطنى الذى تراجع بـ79 مرتبة، والبنك التجارى (قطر) الذى تراجع بـ72 مرتبة. كما تراجعت مرتبة بنك دبى التجارى بـ62 مرتبة، وبنك مسقط بـ45 مرتبة، وكل من بنك الدوحة والبنك الأهلى المتحد (البحرين) بـ42 مرتبة.

وتجدر الإشارة إلى دخول أربعة مصارف عربية جديدة لائحة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية فى العالم لعام 2019 وهي: مصرف الإمارات الإسلامي، بنك مصر، بنك لبنان والمهجر، ونور بنك.

جدير بالذكر أن القائمة رصدت دخول 12 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أكبر 500 علامة تجارية مصرفية فى العالم لعام 2019، وقد توزّعت تلك المصارف بين الدول العربية على الشكل التالي: 4 مصارف إسلامية سعودية، 4 مصارف إسلامية إماراتية، 3 مصارف إسلامية قطرية، ومصرف إسلامى واحد كويتي.

وبلغ مجموع قيمة العلامات التجارية للمصارف العربية الإسلامية الـ12 نحو 9.8 مليار دولار، أى ما يشكل نحو 24% من مجموع قيمة العلامات التجارية للمصارف العربية المذكورة ضمن اللائحة.

وبلغ مجموع الرسملة السوقية لهذه المصارف حوالى 114.7 مليار دولار، أى نحو 28% من مجموع قيمة الرسملة السوقية للمصارف العربية المذكورة ضمن اللائحة.