المتحدثة باسم خارجية روسيا تتصدر تصنيف النساء الأكثر ذكرا فى وسائل الإعلام

موسكو (أ.ش.أ)

تصدرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصنيف النساء الأكثر ذكرًا فى وسائل الإعلام خلال العام الماضى.

وذكرت شركة "ميديالوجيا" الروسية لتحليل معلومات وسائل الإعلام اليوم الاثنين، أن المرشحة السابقة للرئاسة الروسية كسينيا سوبتشاك جاءت فى المرتبة الثانية، تليها فى المركز الثالث المغنية الروسية المشهورة، أولجا بوزوفا.

وأضافت أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسى( المجلس الأعلى للبرلمان)، فالينتينا ماتفيينكو احتلت المرتبة الرابعة، تلتها نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا فى المركز الخامس.

وأشارت وكالة أنباء " نوفوستى" الروسية أن عدد مرات ذكر زاخاروفا فى وسائل الإعلام الروسية فى الفترة بين مارس 2018 ومارس 2019 بلغ 158 ألفا و474 مرة، وسوبتشاك 135 ألفا و265 مرة، وبوزوفا 118 ألفا و566 مرة.