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الفلسطينيون يدرسون استدعاء سفيرهم فى البرازيل لفتحها بعثة تجارية بالقدس

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:41 م
الفلسطينيون يدرسون استدعاء سفيرهم فى البرازيل لفتحها بعثة تجارية بالقدس نتنياهو وبولسونارو
رويترز
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ذكر السفير الفلسطينى لدى البرازيل اليوم الاثنين أنه قد يتم استدعاؤه لبلاده بعدما قالت حكومة الرئيس البرازيلى اليمينى جايير بولسونارو الجديدة إنها ستفتح بعثة تجارية فى إسرائيل بالقدس.

وجاء إعلان البرازيل أمس الأحد خلال زيارة لبولسونارو لإسرائيل. ولم يصل ذلك الإعلان إلى حد اتباع الولايات المتحدة فى نقل سفارتها بالكامل إلى المدينة المقدسة مثلما كان بولسونارو قد أشار فى يناير. ولدى البرازيل سفارة فى تل أبيب شأنها شأن معظم الدول. ولم تعترف البرازيل رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأبلغ السفير الفلسطينى فى برازيليا إبراهيم الزبن رويترز بأنه ربما يتم استدعاؤه، وإن كان الرد على الخطوة البرازيلية لا يزال قيد الدراسة.

وقال الزبن "طبقا لما قيل لى فإن الأمر سيعتمد على ما سيحدث خلال زيارة (بولسونارو)... نتمنى لو لم يكن قد تم التطرق إلى موضوع القدس".

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الأحد فتح المكتب التجارى فى القدس "انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها وعدوانا مباشرا على شعبنا وحقوقه".

واحتلت إسرائيل القدس والضفة الغربية وغزة فى حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة فى تلك المناطق على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

 

 

 


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