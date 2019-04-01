السقوط فى المعقل.. أردوغان يعترف بخسارة حزبه فى بلدية اسطنبول

معترفا بسقوط حزبه فى معلقه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه خسر فيما يبدو انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول أمس الأحد لكنه أضاف أنه لا يزال "الحزب الأول" في تركيا.

وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة "أغلبية الأحياء في اسطنبول كانت لنا أو تنافسية. ماذا يعني هذا؟ حتى إذا تخلى أناسنا عن رئاسة البلدية، فقد أعطوا الأحياء لحزب العدالة والتنمية".

وقال أردوغان أيضا إن حزبه سيطعن على النتائج أينما دعت الحاجة. وأضاف أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في الوزارات والمؤسسات لجعل نظام الحكم أكثر حيوية.