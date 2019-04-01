الزراعة: لا صحة لتفشى عدد من الأمراض الوبائية بين الماشية

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تفشى عدد من الأمراض الوبائية بين الماشية ومنها "الحمى القلاعية" و"الجلدى العقدى" و"مرض اللاهوائيات" فى مصر، وذلك بسبب استيراد الحيوانات المصابة واللقاحات غير المطابقة للمواصفات، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت على عدم تفشى أى أمراض وبائية بين الماشية، وأن الوضع الصحى للماشية المصرية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماما، مشددة على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.