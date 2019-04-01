video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 09:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال مارس

الإثنين، 01 أبريل 2019 08:00 م
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال مارس البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر مارس الماضى بدون الصفقات، وبلغ 639.9 مليون ورقة بقيمة 3.7 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 723.9 مليون ورقة، بقيمة 3.2 مليار جنيه.  
 
فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 49.1 مليون ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 1.3 مليار ورقة بقيمة 1.973 مليار جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 223.8 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 167.95 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 101.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 813.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 75.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 734.6 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 153.96 مليون ورقة منفذة بقيمة 657.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 49.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 618.6 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 4.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 29.8 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 170.1 ألف ورقة بقيمة 12. مليون جنيه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سهم البنك التجارى يدفع مؤشر البورصة الرئيسى قرب مستوى 15ألف نقطة بأولى جلسات شهر إبريل.. وارتفعت 6 قطاعات على رأسها البنوك والاتصالات.. والوطنية لمنتجات الذرة تتصدر القائمة الخضراء..و831 مليون جنيه قيمة التداول

المؤشر الرئيسى للبورصة يقترب من مستوى 15 ألف نقطة بأولى جلسات إبريل

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة

بورصه

الخدمات المالية




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة