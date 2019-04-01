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الخارجية الروسية: مستعدون للحوار للحفاظ على الفضاء خاليا من الأسلحة

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:32 م
الخارجية الروسية: مستعدون للحوار للحفاظ على الفضاء خاليا من الأسلحة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استعداد موسكو لإجراء حوار على قدم المساواة مع جميع البلدان للحفاظ على الفضاء خاليًا من الأسلحة باعتبارها واحدة من الشروط لضمان السلام، مؤكدة على أن منع سباق التسلح في الفضاء لا يزال أولوية للسياسة الخارجية الروسية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين أن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتحويله إلى منطقة أخرى من المواجهات المسلحة يظل من أولويات السياسة الخارجية.
وأضاف البيان أن موسكو على استعداد لإجراء حوار على قدم المساواة مع جميع الدول من أجل الحفاظ على الفضاء الخارجي خاليًا من الأسلحة من أي نوع كشرط لضمان السلام والأمن الدوليين.


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